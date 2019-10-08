Son Dakika Haberleri: Körfez Belediyesi kışa hazırlanıyor
Son Dakika Güncel Körfez Belediyesi kışa hazırlanıyor

Körfez Belediyesi kışa hazırlanıyor

1 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi, kış hazırlıkları kapsamında kar ve olumsuz hava ile mücadelede kullanılmak üzere İlimtepe bölgesinde 500 ton tuz depolandı.

Körfez Belediyesi kışa hazırlanıyor, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi, kış hazırlıkları kapsamında kar ve olumsuz hava ile mücadelede kullanılmak üzere İlimtepe bölgesinde 500 ton tuz depolandı.


Körfez Belediyesi, ilçe genelinde kış ayları öncesinde kar ve olumsuz hava ile mücadele için hazırlıklarına başladı. Bu kapsamda İlimtepe bölgesinde bulunan tuz deposunda 500 ton tuz depolandı. Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kış aylarında olumsuz hava ile mücadele de kullanılacak olan ekipmanların onarım ve periyodik bakım işlemleri de tamamlandı ve hazır hale getirildi. Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, kış ayları öncesinde tüm hazırlıkların tamamlanma aşamasında olduğunu ve her türlü önlemi alacaklarını belirtti.


Öte yandan Körfez Belediyesi Başkanı Şener Söğüt'ün Esentepe Mahallesi'nde gerçekleştirdiği gezi sırasında vatandaşların park etrafına çit talebi sonrası başlatılan çalışma tamamlandı. Çalışma kapsamında Yaşar Doğu Parkı'nın çevresinin çitle çevrilerek çocuklar için güvenli bir alan haline getirildi. Ayrıca park içerisindeki oyun aletlerinin de düzenlemesi gerçekleştirildi. Vatandaşlar ise taleplerinin kısa sürede karşılık bulmasından dolayı Başkan Söğüt ve belediye çalışanlarına teşekkür etti - KOCAELİ

Fen İşleri Müdürlüğü, Körfez Belediyesi, Söğüt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Rusya ve Türkiye yerli para birimlerinin kullanılması yönünde anlaşma imzaladı
Astsubay için "Klavye delikanlısı" diyen Yeşim Salkım kendini savundu Son Dakika: İstanbul'da 5 ilçede 6 okul binası boşaltılıyor Bodrum sele teslim: 5 yıldızlı oteller sular altında kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 15:44:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Körfez Belediyesi kışa hazırlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]