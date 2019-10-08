Körfez Belediyesi kışa hazırlanıyor

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi, kış hazırlıkları kapsamında kar ve olumsuz hava ile mücadelede kullanılmak üzere İlimtepe bölgesinde 500 ton tuz depolandı.



Körfez Belediyesi, ilçe genelinde kış ayları öncesinde kar ve olumsuz hava ile mücadele için hazırlıklarına başladı. Bu kapsamda İlimtepe bölgesinde bulunan tuz deposunda 500 ton tuz depolandı. Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kış aylarında olumsuz hava ile mücadele de kullanılacak olan ekipmanların onarım ve periyodik bakım işlemleri de tamamlandı ve hazır hale getirildi. Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, kış ayları öncesinde tüm hazırlıkların tamamlanma aşamasında olduğunu ve her türlü önlemi alacaklarını belirtti.



Öte yandan Körfez Belediyesi Başkanı Şener Söğüt'ün Esentepe Mahallesi'nde gerçekleştirdiği gezi sırasında vatandaşların park etrafına çit talebi sonrası başlatılan çalışma tamamlandı. Çalışma kapsamında Yaşar Doğu Parkı'nın çevresinin çitle çevrilerek çocuklar için güvenli bir alan haline getirildi. Ayrıca park içerisindeki oyun aletlerinin de düzenlemesi gerçekleştirildi. Vatandaşlar ise taleplerinin kısa sürede karşılık bulmasından dolayı Başkan Söğüt ve belediye çalışanlarına teşekkür etti - KOCAELİ