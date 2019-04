Körfez Belediyesi'nde Şener Söğüt Dönemi

teslim töreniyle görevini devraldı.Gerçekleştirilen yerel seçimlere Cumhur İttifakı adayı olarak giren ve seçimden zaferle ayrılan Şener Söğüt , mazbatasını aldı. Beraberinde İlçe Başkanı Ramazan Tuna, BBP İlçe Başkanı ile MHP 'li yöneticiler ve meclis üyeleriyle birlikte İlçe Seçim Kurulu'na giden Şener Söğüt, mazbatasını da İlçe Seçim Kurulu Başkanı olan 2. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Mehmet Evrensel'den aldı. Mazbatasını aldıktan sonra Körfez Belediyesi 'ne geçen Şener Söğüt, mevcut belediye başkanı İsmail Baran 'dan görevi devraldı. Belediye hizmet binası önünde gerçekleştirilen devir teslim törenine; belediye başkan yardımcıları ve daire müdürleri, belediye meclis üyeleri ve personel de katıldı. Şener Söğüt'ü bir kez daha tebrik eden İsmail Baran, kendisine çiçek takdim etti.Devir töreninde konuşan İsmail Baran, "Çok şerefli bir görev yaptığımı düşünüyorum. Beş yıl boyunca bu güzel Körfezimize hizmet etme imkanı buldum. 500 milyona yakın yatırım yaptık. Gönül Belediyeciliği görevi artık Şener kardeşimle devam edecek. Başkanım Şener Söğüt' e bir dost ve abisi olarak her zaman yanında olacağımı ifade etmek istiyorum. Başkanlığın hayırlı olmasını diliyorum. Teslim aldığı bayrağı daha da yukarıya taşıyacağından hiçbir kuşkum yok" dedi.Baran'ın ardından söz alan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt is, "Hizmet bayrağını çok daha yukarılara taşımanın gayreti içerisinde olacağız. Çok önemli bir seçimi geride bıraktık. Aralık ayında başladığımız süreç, bugün mazbatamızı alarak nihayete erdi. Dördüncü dönem yerel yönetim hizmet dönemini aralamış olduk. Bu görevi ilçemize, ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Daha önceleri görev yapmış, başkanlarımıza, meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Tek amacımız var, tek hedefimiz var, başta Allah'ın rızasını kazanmak, ardından Körfez halkının rızasına uygun, onların mutluluğu için seferber olmak. Tek amacımız sizlerin mutluluğu. Körfez halkının mutluluğu bizim kırmızı çizgimizdir" diye konuştu.Körfez'de her iki kişiden birinin oyunu aldıklarını ifade eden Söğüt, "Oy veren vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Her iki kişiden birinin oyunu aldık ama biz tüm Körfezlilerin belediye başkanı olacağız. Gönül belediyeciliğini daha üst noktalara taşıyarak, hizmetlere yenilerini katarak Körfez'de yaşayan çocuk, genç, kadın, yaşlı, engelli daha mutlu daha huzurlu olacağı bir ilçeyi inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ