Son Dakika Haberleri: Körfez Belediyesi'nde yeni görevlendirme
Son Dakika Güncel Körfez Belediyesi'nde yeni görevlendirme

Körfez Belediyesi'nde yeni görevlendirme

6 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi'nde Spor Müdürlüğü'ne Ali Osman Baş getirilirken, ondan boşalan Yüzme Havuzu Müdürlüğü görevine de Erol Bektaş getirildi.

Körfez Belediyesi'nde yeni görevlendirme, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi'nde Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürlüğü'ne Ali Osman Baş getirilirken, ondan boşalan Yüzme Havuzu Müdürlüğü görevine de Erol Bektaş getirildi.


Körfez Belediyesi'nde iki yeni görevlendirme gerçekleştirildi. Daha önce Kültür Müdürlüğü bünyesinde yer alan spor birimi, meclis kararı ile Spor Müdürlüğü olarak kurulmuştu. Kısa süre önce de Spor Müdürü olarak uzun yıllardır Yüzme Havuzu Müdürlüğü görevini yürüten Ali Osman Baş getirildi.


Ali Osman Baş'tan boşalan Yüzme Havuzu Müdürlüğü görevine ise Erol Bektaş getirildi. Hem Ali Osman Baş hem de Erol Bektaş, Körfez Belediyesi Başkan Yardımcısı Osman Yurt ile bir araya geldi, yapılacak çalışmalar hakkında kendisine bilgi verdi. - KOCAELİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:45 Kaynak: İHA
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