Körfez Belediyesi'nden esnafa 1000 TL yardım - Son Dakika

Körfez Belediyesi'nden esnafa 1000 TL yardım

02.12.2020 10:25
Körfez Belediyesi'nden esnafa 1000 TL yardım, System.String[]

Körfez Belediye Meclisinde korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerleri kapatılan ve faaliyetleri kısıtlanan esnafa destek olmak amacıyla 1000'er TL ayni yardım yapılması kararlaştırıldı.

Körfez Belediye Meclisinde korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerleri kapatılan ve faaliyetleri kısıtlanan esnafa destek olmak amacıyla 1000'er TL ayni yardım yapılması kararlaştırıldı.

Körfez Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı, Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısının öncesinde konuşan Başkan Şener Söğüt, pandemi sürecine vurgu yaparak, "Biz güçlü bir milletiz. Gerekli tedbir ve önlemleri alarak bu sıkıntıdan en kısa süre içerisinde kurtulacağımıza inancım tam. Körfez Belediyesi olarak diğer kamu kurumlarımızla birlikte ortak bir çalışma yürütüyoruz" dedi.

Başkan Şener Söğüt'ün konuşmasının ardından gündem maddeleri tek tek oylandı. Körfez Kent Merkezi Uygulama İmar Planı Revizyonu ile ilgili İmar ve Şehircilik Komisyonu Raporu'nun görüşülerek karara bağlandığı toplantıda ayrıca; 95 Evler'deki PTT Şubesi'nin tekrar PTT'ye tahsis edilmesi oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda ayrıca şu anda prefabrik binada hizmet veren İlimtepe Aile Sağlığı Merkezi'ne İlimtepe Kültür Merkezi'nde yer verilmesi konusu da görüşüldü. Başkan Şener Söğüt'ün yaptığı kısa bilgilendirme sonrasında İlimtepe Kültür Merkezi içerisindeki bağımsız bölümün Aile Sağlığı Merkezi yapılması amacıyla Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisi oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddeleri dışında mecliste bulunan tüm partilerin grup başkanlarının ortak önergesi ile korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan ve faaliyetleri kısıtlanan esnafa destek olmak adına 1000'er TL ayni yardım yapılması kararlaştırıldı. Başkan Şener Söğüt, "Hükümetimiz, salgınla mücadelede bazı tedbirlere ve kısıtlamalara gitti. Bizler de esnafımızın mağduriyetlerin kısmen de olsa giderilmesi adına bir defaya mahsus olmak üzere esnafa biner TL ile ayni yardım yapılması kararlaştırdık. Kapatılan veya kısıtlama getirilen iş yerlerine; Kahvehane, kafe, restoran ve lokanta tarzı işletmelere bu desteği sunacağız. Tabii bu adımı Ticaret Odamız ve Esnaf Odamız ile görüşerek yapacağız. Bu ilk adımımız olacak. Sürece göre diğer adımlarımızı da atacağız. Körfez Belediyesi olarak esnafımızın, vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya ve süreci birlikte atlatma mücadelesini sürdüreceğiz" dedi. - KOCAELİ

Körfez Belediyesi'nden esnafa 1000 TL yardım
Körfez Belediyesi'nden esnafa 1000 TL yardım
Körfez Belediyesi'nden esnafa 1000 TL yardım

Körfez Belediyesi, Şener Söğüt, Aralık, Körfez, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Körfez Belediyesi'nden esnafa 1000 TL yardım - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Maradona'nın kalbi 500 gram fazla bulununca, incelenmek için cansız bedeninden çıkarıldı 300 kişinin katıldığı ve tam 5 gün süren swinger partisi, ülkeyi alarma geçirdi! Korona vakaları arttı Kamunun ardından özel sektörde ilk mesai hamlesi bankalardan geldi: 10.00-16.00 arası çalışacaklar Galatasaray Falcao'yu gönderip yerine Mandzukic'i transfer edecek Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü Balon balığı avcılığı için bu yıl kuyruk başına 5 lira destek ödemesi yapılacak Murat 124'ünü lüks araçla takas etmedi, torununa miras bırakacak Tepki çeken sözleri sonrasında istifa eden Bülent Arınç'tan ilk açıklama: Doğruları savunmaya kararlıyım
Oyuncu Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti Oyuncu Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti         
10:09
Son Dakika! İngiltere, Pfizer-Biontech ortak çalışmasıyla yapılan koronavirüs aşısının kullanımını onayladı Son Dakika! İngiltere, Pfizer-Biontech ortak çalışmasıyla yapılan koronavirüs aşısının kullanımını onayladı         
10:05
Tuvalete gitmek için uyanan baba oğlunu kanlar içinde buldu Tuvalete gitmek için uyanan baba oğlunu kanlar içinde buldu         
09:51
Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı         
09:45
Eski sevgilisinden hamile kalan genç kız, bebeği yeni sevgilisinin üzerine kaydettirdi Eski sevgilisinden hamile kalan genç kız, bebeği yeni sevgilisinin üzerine kaydettirdi         
09:26
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan: Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması olabilir Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan: Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması olabilir         
09:00
Otobüs durağına yerleştirildi: Maske takmayanların yüzünü koronavirüs simgesine dönüştürüyor Otobüs durağına yerleştirildi: Maske takmayanların yüzünü koronavirüs simgesine dönüştürüyor         
08:41
Menemen'de AK Parti başkan vekili seçimine itiraz edecek Menemen'de AK Parti başkan vekili seçimine itiraz edecek         
07:46
Emniyet Genel Müdürlüğü, Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast girişimi iddiasını yalanladı Emniyet Genel Müdürlüğü, Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast girişimi iddiasını yalanladı         
22:18
Çin'de rögar kapağına maytap atan çocuk ölümden döndü Çin'de rögar kapağına maytap atan çocuk ölümden döndü         
20:53
Şov yapayım derken hayatının hatasını yaptı! Köprüden nehre atlayan YouTuber kafatasını kırdı Şov yapayım derken hayatının hatasını yaptı! Köprüden nehre atlayan YouTuber kafatasını kırdı         
19:32
Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir         
18:51
Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı         
17:45
"Millet İttifakı'nın çatı adayı kim olsun?" anketinde ilk iki sırada İmamoğlu ve Yavaş var         
16:48
Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu         
15:50
Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı         
15:23
İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı         
10:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 10:43:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Körfez Belediyesi'nden esnafa 1000 TL yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei