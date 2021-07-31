Üye Girişi
Körfez, Belen ve Kalburcu köylerini bağlayan yolda asfaltlama - Son Dakika

Körfez, Belen ve Kalburcu köylerini bağlayan yolda asfaltlama

31.07.2021 11:15
Körfez, Belen ve Kalburcu köylerini bağlayan yolda asfaltlama

Kocaeli genelindeki yolların bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına önem veren Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezlerinin yanı sıra köy yollarının da konforlu olması için hizmetlerini sürdürüyor.

Kocaeli genelindeki yolların bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına önem veren Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezlerinin yanı sıra köy yollarının da konforlu olması için hizmetlerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, yaz aylarının gelmesiyle birlikte Körfez ilçesinin yollarını adeta nakış gibi yeniden işliyor. Şehir merkezindeki çalışmaların yanı sıra köylerde de çalışmalar aralıksız devam ediyor. Ekipler son olarak Belen ve Kalburcu köyleri arası yolda asfaltlama çalışması yaptı.

BELEN VE KALBURUCU KÖYLERİ ARASI YOLDA ASFALTLAMA

Körfez'e bağlı 16 köyün yolları şehir merkezini aratmayacak asfalt yollarla ulaşım olanağına sahip. Körfez Belen ve Kalburcu arası yolu da iklim koşulları ve ağır tonajlı araç geçişleri sebebiyle meydana gelen bozulma ve aşınmalar yapılan asfaltlama çalışması ile giderildi.

YORUMLAR
500

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Körfez, Belen, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Körfez, Belen ve Kalburcu köylerini bağlayan yolda asfaltlama - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:27 UEFA Başkanı Caferin açıkladı: Şampiyonlar Ligi için Final Four formatı geliyor!
12:20 Aleyna Tilki evine çağırdığı dansözle karşılıklı göbek attı! Video sosyal medyayı salladı
12:20 Erkek çocuğu olsun diye kafasına çivi çaktırdı! Polis her yerde sahte "şifacı"yı arıyor
12:01 ATM'den 50 TL çekmek istedi, şans yüzüne güldü! Değeri paha biçilemez
12:00 TGRT sunucusu, gazeteci Cem Küçük'ten zam tepkisi: İnsanlar canından bezdi, durması gerekiyor!
11:59 Pandemi doğal yollarla çıkmadı mı? "Koronavirüs laboratuvardan sızdı" iddiasını güçlendirecek yeni deney
11:51 Pişkin taksicinin hem taşıma ruhsatı yok hem mesafe beğenmiyor hem de yolcuyu tartaklıyor! Artık ticari araç kullanmayacak
11:45 Sanata katkı yapmak isterken, 1.3 milyon dolarlık masraf çıkardı: Güvenlik görevlisi milyon dolarlık resme göz çizdi
11:44 AK Partili Hamza Dağ'dan artan hayat pahalılığı için yorum: İnşallah nisan-mayıs ayları...
11:31 Galatasaray'da yüzleri güldüren Pena gelişmesi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 12:37:41. #1.12#
SON DAKİKA: Körfez, Belen ve Kalburcu köylerini bağlayan yolda asfaltlama - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement