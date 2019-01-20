Son Dakika Haberleri: Körfez Çorumlular Platformu 79'uncu Kez Bir Araya Geldi

Körfez Çorumlular Platformu 79'uncu Kez Bir Araya Geldi

1 saat önce

Körfez Çorumlular Platformu, Balıkesir'in Edremit ilçesinde 79'uncu kez sazlı sözlü eğlencede bir araya geldi.

Körfez Çorumlular Platformu 79'uncu Kez Bir Araya Geldi, System.String[]
Körfez Çorumlular Platformu, Balıkesir'in Edremit ilçesinde 79'uncu kez sazlı sözlü eğlencede bir araya geldi.

Hacıhasanlar Mahallesi'nde Cıngıllıoğlu Mesire Yeri'nde buluşan Çorumlular, şarkılar ve türküler eşliğinde oyunlar oynayıp halaylar çekerken büyük coşku yaşadı.

Edremit'in yanı sıra Burhaniye'den de Çorumluların katıldığı gecede, yemekler yenip sohbetler edilirken, mahalli sanatçıların söylediği birbirinden güzel türkülerde konukları coşturdu. Dansların edildiği, halayların çekildiği etkinlik, gecenin geç saatlerine kadar devam ederken, Çorumlular eğlenceye doydu. Burhaniye Jandarma Karakol Komutanı İsmail Aybaş'ın da katıldığı gecede gönüllerince eğlenen vatandaşlar, Körfez Çorumlular Platformu Başkanı İsmail Eker'e teşekkür etti. Körfez Çorumlular Platformu Başkanı Eker, "Bugün 79'uncu toplantımızı yaptık. Her ayın 19'unda bir araya geliyoruz. Çünkü Çorum'un plakası 19'dur. Müzikli toplantıda el birliğiyle eğlendik. Çorumluyuz, birbirimizden sorumluyuz diyoruz. Bu tür etkinlikler birlik ve beraberliğimizi artırıyor. Hemşerilerimizin acı ve tatlı günlerinde yanlarında oluyoruz. Allah ömür verirse bu toplantılarımız devam edecek. Hemşerilerimizin önerilerine açığız. Tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 02:32 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gizli Tanıktan Olay Yaratan İddia: Fetullah Gülen, Adil Öksüz'ü Falakaya Yatırdı Erdoğan, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İstifasına Açıklık Getirdi

Emniyet Müdürü Tarihi Eser Kaçakçılığından Gözaltına Alındı Selçuk Bayraktar, Teknofest 2019'da 2 Milyon Lira Ödül Verileceğini Duyurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 15:33:54. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Körfez Çorumlular Platformu 79'uncu Kez Bir Araya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]