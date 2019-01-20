Körfez Çorumlular Platformu 79'uncu Kez Bir Araya Geldi
1 saat önce
Körfez Çorumlular Platformu, Balıkesir'in Edremit ilçesinde 79'uncu kez sazlı sözlü eğlencede bir araya geldi.
Körfez
Çorumlular Platformu, Balıkesir
'in Edremit
ilçesinde 79'uncu kez sazlı sözlü eğlencede bir araya geldi.
Hacıhasanlar Mahallesi'nde Cıngıllıoğlu Mesire Yeri'nde buluşan Çorumlular, şarkılar ve türküler eşliğinde oyunlar oynayıp halaylar çekerken büyük coşku yaşadı.
Edremit'in yanı sıra Burhaniye
'den de Çorumluların katıldığı gecede, yemekler yenip sohbetler edilirken, mahalli sanatçıların söylediği birbirinden güzel türkülerde konukları coşturdu. Dansların edildiği, halayların çekildiği etkinlik, gecenin geç saatlerine kadar devam ederken, Çorumlular eğlenceye doydu. Burhaniye Jandarma
Karakol Komutanı İsmail Aybaş'ın da katıldığı gecede gönüllerince eğlenen vatandaşlar, Körfez Çorumlular Platformu Başkanı İsmail Eker
'e teşekkür etti. Körfez Çorumlular Platformu Başkanı Eker, "Bugün 79'uncu toplantımızı yaptık. Her ayın 19'unda bir araya geliyoruz. Çünkü Çorum'un plakası 19'dur. Müzikli toplantıda el birliğiyle eğlendik. Çorumluyuz, birbirimizden sorumluyuz diyoruz. Bu tür etkinlikler birlik ve beraberliğimizi artırıyor. Hemşerilerimizin acı ve tatlı günlerinde yanlarında oluyoruz. Allah ömür verirse bu toplantılarımız devam edecek. Hemşerilerimizin önerilerine açığız. Tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 02:32 Kaynak: İHA
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