Körfez'de 19 Mayıs E-Spor Turnuvası düzenlenecek - Son Dakika

Kocaeli'de, Körfez Belediyesi ve Körfez Kent Konseyi Gençlik Meclisi iş birliğiyle 19 Mayıs E- Spor Turnuvası yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı "Evde kal Türkiye" çağrısına uyarak güzel mücadele veren gençlere sabırlarından dolayı hem teşekkür etmek hem de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda onlarla beraber ortak bir ünsiyet kurabilmek için ilçede "League of Legends" Turnuvası düzenleniyor.

Körfez'de 16-27 yaş arasında her gence açık ve ilk kayıt

olacak 32 takımla yapılacak olan turnuvada, ilk üç takıma ödül verilerek

sonlandırılacak. 18 Mayıs'ta saat 12.00'de başlayacak olan turnuva, 19 Mayıs'ta yarı final ve final müsabakalarıyla sonlandırılacak.

Turnuva kayıtları 17 Mayıs'a kadar devam edecek.