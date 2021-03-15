Körfez'de 55 sokak hayvanı sahiplendirildi - Son Dakika

Körfez Belediyesi, bakıma muhtaç ve hasta sokak hayvanlarını tedavi ederek, 55 tanesini sahiplendirdi.

Körfez Belediyesi, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sokak hayvanlarını tedavi ederken, onları sahiplendiriyor. İki yıl önce tamamlanarak hizmet vermeye başlayan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bugüne kadar bin 87 hasta sokak hayvanı tedavi edildi. Tedavisi tamamlanan 55 adet sokak hayvanı ise sahiplendirildi. - KOCAELİ