Körfez'de 70 bin fide çiftçiye ulaştırıldı

Körfez Belediyesi, 300 çiftçiye sertifikalı buğday yardımı ve ücretsiz toprak analiz desteğinin ardından dün de 70 bin fideyi de çiftçilere ulaştırdı.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 300 çiftçiye sertifikalı buğday yardımı ve isteyen çiftçilere ücretsiz toprak analiz desteği sunan Körfez Belediyesi, çiftçilere yönelik süren destek kapsamında 70 bin adet fide dağıtımı gerçekleştirildi. Sevindikli Köy Merkezi'nde gerçekleştirilen programda domates, biber, patlıcan ve salatalık fideleri, çiftçilere teslim edildi. Dağıtım törenine Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, Belediye Koordinatörü Selahattin Kabadayıoğlu, Körfez Muhtarlar Derneği Başkanı Engin Öztürk ve köy muhtarları katıldı.

Çiftçilere 70 bin fideyi ulaştırdıklarını belirten Başkan Şener Söğüt, "Tarımsal üretimin her kademesinde, her türlü zorluğa rağmen çaba harcayan çiftçilerin üretim zincirinin bel kemiği. Bizler de bu noktada her zaman çiftçilerimizin yanında olduk. Mesajımız net; destek bizden, üretim sizden" dedi.

Programda hibe fidelerden alan muhtarlar ise Başkan Söğüt ve ekibine teşekkür ettiler. - KOCAELİ