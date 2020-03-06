Körfez'de akaryakıt dökülen yola anında müdahale - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Körfez'de akaryakıt dökülen yola anında müdahale - Son Dakika

Körfez'de akaryakıt dökülen yola anında müdahale

7 saat önce

Körfez Belediyesi ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nde yola dökülen akaryakıta anında müdahale ederek olası bir kazanın yaşanmasını önledi.

Körfez'de akaryakıt dökülen yola anında müdahale, System.String[]

Körfez Belediyesi ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nde yola dökülen akaryakıta anında müdahale ederek olası bir kazanın yaşanmasını önledi.


Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nden Tüpraş Köprülü Kavşağı'na bağlanan yolda dökülen akaryakıtı temizledi, olası kazaların önüne geçti. Hem vatandaşların hem de toplu ulaşım araçlarının kullandığı yola dökülen akaryakıtı temizlemek adına hemen çalışma yürüten ekipler, gerekli önlemleri aldı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri de yolda gerekli güvenlik önlemlerini alırken, temizlik çalışması tamamlanınca trafik akışı da normale döndü. - KOCAELİ

Körfez Belediyesi, Köprülü, Tüpraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:03 Kaynak: İHA
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