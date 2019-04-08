Son Dakika Haberleri: Körfez'de Akü Hırsızlığı

Körfez'de Akü Hırsızlığı

1 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde akü hırsızlığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı.

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde akü hırsızlığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Atalar Mahallesi'nde Yarımca Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin garajında, park halindeki 2 tırının akülerinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, G.N'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.N, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kimliği belirlenen diğer şüphelinin aranmasına devam ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:15 Kaynak: AA

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