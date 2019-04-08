Körfez'de Akü Hırsızlığı

Kocaeli
'nin Körfez
ilçesinde akü hırsızlığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Atalar Mahallesi'nde Yarımca
Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin garajında, park halindeki 2 tırının akülerinin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, G.N'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.N, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kimliği belirlenen diğer şüphelinin aranmasına devam ediliyor.