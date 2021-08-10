Körfez'de altyapıdan sonra üstyapı çalışmaları yapılıyor - Son Dakika
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Körfez'de altyapıdan sonra üstyapı çalışmaları yapılıyor

Körfez'de altyapıdan sonra üstyapı çalışmaları yapılıyor

10.08.2021 10:28

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Körfez ilçesinde altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Körfez ilçesinde altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 2020 yılı içerisinde Fatih ve Güney Mahallelerinde başlayan 2021 yılı içerisinde ise şehir merkezinin bütün mahallelerinde devam eden altyapı yenileme çalışmaları kapsamında Körfez'de toplamda 343 kilometre uzunluğunda yeni altyapı hattı imalatı yapılacak. Boru hattı imalat ve yenileme çalışmalarının devam ettiği altyapı çalışmalarında tamamlanan cadde ve sokaklarda, belirlenen program doğrultusunda üstyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor.

ASFALT VE PARKE ÇALIŞMALARI

Körfez ilçesinde altyapı çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği Fatih, Güney ve İlimtepe Mahallelerinde altyapının tamamlandığı bölgelerde üstyapı çalışmaları kapsamında asfalt serimi, yama ile parke bordür çalışmaları yapılıyor. Güney Mahallesinde Gizem, Tınaztepe, Emel, Fetih Sokaklarında, Fatih Mahallesinde ise Çömlekçi Sokak'ta asfalt serim ve yama çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca Fatih, Güney ve İlimtepe Mahallelerinin çeşitli cadde ve sokaklarında asfalt, asfalt yama ve parke çalışmaları da devam ediyor.

2022 YILINDA TAMAMLANIYOR

İSU Genel Müdürlüğü, bölgede vatandaşlara kaliteli ve sağlıklı içme suyu ile birlikte çalışmaların ardından modern bir üstyapı için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bölgede yapılan altyapı ve üstyapı çalışmalarının 2022 yılının sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: Habermetre
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Körfez, Fatih, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Körfez'de altyapıdan sonra üstyapı çalışmaları yapılıyor - Son Dakika


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