Körfez'de Asansörler Güvenli

Körfez Belediyesi tarafından 2018 yılında 991 asansör denetime alındı.

Körfez Belediyesi tarafından 2018 yılında 991 asansör denetime alındı. Asansörlerin yüzde 88'ine uygundur etiketi verilirken, 61 asansöre de 'kırmızı' etiket vurularak kullanımı yasaklandı.



Körfez Belediyesi tarafından 'Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği' doğrultusunda asansörlerden kaynaklı can ve mal kayıpları olmaması için yapılan denetimler tüm hızıyla devam ediyor. 2018'in ilk 8 ayında ekipler 409 asansörü denetlenmiş, 201'ine yeşil etiket verilmişti. Ekipler, 2018'in tamamında 991 asansörü denetim altına aldı ve yüzde 88'ine yeşil ve mavi yani uygundur etiketi verdi. Yapı Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, Körfez'de denetimi yapılan asansörlerden 285'ine yeşil etiket verilirken, 187'sine mavi etiket verdi. Uygunsuz olarak tespit edilen 54 asansöre kırmızı etiket yapıştırılarak hizmetten men edildi. Yetkililer, denetimlerim Körfez genelinde devam ettiğini belirterek, bu konuda her türlü yasal yaptırımın uygulandığını açıkladı. - KOCAELİ

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