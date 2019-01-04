Körfez'de "Atık Poşeti Getir, Fileyi Götür" Kampanyası

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Fahri Korutürk İlkokulu öğrencileri ile velileri tarafından "Atık poşeti getir, fileyi götür" kampanyası düzenlendi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Fahri Korutürk İlkokulu öğrencileri ile velileri tarafından "Atık poşeti getir, fileyi götür" kampanyası düzenlendi.



Körfez Kaymakamlığı, belediye ve ilçe halk eğitim merkezi müdürlüğünce de desteklenen kampanya kapsamında 300 naylon poşet getirenlere file hediye ediliyor.



Fahri Korutürk İlkokulu Müdürü Adnan Deniz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" ile Çevre Şehircilik Bakanlığın bu yıl başlattığı evlerde biriken naylon poşet ve geri dönüşümü yapılan tüm atıkların toplanması projesine destek verdiklerini söyledi.



Deniz, geri dönüşümü yapılan ürünlerin toplanmasını sağlayarak, öğrencilerin, yaşanabilir bir çevre elde etmeye katkı sağlamış bir birey olma bilincine ulaşmış olarak yetişmelerini sağlamayı amaçladıklarını belirtti.



Kampanya çerçevesinde 300 poşet getiren öğrenci ve velilere file hediye edilecek, altı ay sürmesi planlanan kampanyada toplanan naylon poşet ve plastik atıklar, Körfez Belediyesine verilecek.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Önemli Zirve İstanbul'da Toplanacak

Trump: Demokratlar Kazanırsa Piyasalar Karışır

Dolmuş Şoförleri Ayağı Kesik Köpeğe Protez Taktırdı

Dünya'da Tek Örneği Budapeşte'de Olan Caminin Resmi Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan Yapacak