Son Dakika Haberleri: Körfez'de "Atık Poşeti Getir, Fileyi Götür" Kampanyası

Körfez'de "Atık Poşeti Getir, Fileyi Götür" Kampanyası

1 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Fahri Korutürk İlkokulu öğrencileri ile velileri tarafından "Atık poşeti getir, fileyi götür" kampanyası düzenlendi.

Körfez'de
Kocaeli'nin Körfez ilçesi Fahri Korutürk İlkokulu öğrencileri ile velileri tarafından "Atık poşeti getir, fileyi götür" kampanyası düzenlendi.

Körfez Kaymakamlığı, belediye ve ilçe halk eğitim merkezi müdürlüğünce de desteklenen kampanya kapsamında 300 naylon poşet getirenlere file hediye ediliyor.

Fahri Korutürk İlkokulu Müdürü Adnan Deniz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" ile Çevre Şehircilik Bakanlığın bu yıl başlattığı evlerde biriken naylon poşet ve geri dönüşümü yapılan tüm atıkların toplanması projesine destek verdiklerini söyledi.

Deniz, geri dönüşümü yapılan ürünlerin toplanmasını sağlayarak, öğrencilerin, yaşanabilir bir çevre elde etmeye katkı sağlamış bir birey olma bilincine ulaşmış olarak yetişmelerini sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Kampanya çerçevesinde 300 poşet getiren öğrenci ve velilere file hediye edilecek, altı ay sürmesi planlanan kampanyada toplanan naylon poşet ve plastik atıklar, Körfez Belediyesine verilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:14 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Önemli Zirve İstanbul'da Toplanacak Trump: Demokratlar Kazanırsa Piyasalar Karışır

Dolmuş Şoförleri Ayağı Kesik Köpeğe Protez Taktırdı Dünya'da Tek Örneği Budapeşte'de Olan Caminin Resmi Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan Yapacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 18:31:27. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Körfez'de "Atık Poşeti Getir, Fileyi Götür" Kampanyası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]