Son Dakika Haberleri: Körfez'de başıboş hayvanlarla mücadele toplantısı
Son Dakika Güncel Körfez'de başıboş hayvanlarla mücadele toplantısı - Son Dakika

Körfez'de başıboş hayvanlarla mücadele toplantısı

6 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi Başkan Yardımcısı Faruk Denli, büyükbaş ve küçükbaş hayvan besiciliği yapan vatandaşlarla 'ortak akıl' toplantısı gerçekleştirdi.

Körfez'de başıboş hayvanlarla mücadele toplantısı, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi Başkan Yardımcısı Faruk Denli, büyükbaş ve küçükbaş hayvan besiciliği yapan vatandaşlarla 'ortak akıl' toplantısı gerçekleştirdi.


Belediye Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Körfez Belediyesi Başkan Yardımcısı Faruk Denli, Zabıta Müdürü Mehmet Gökkaya, Muhtarlar ve hayvan sahipleri katılım sağladı. Körfez'in en büyük problemleri arasında yer alan ve vatandaşların sürekli şikayet ettiği sahipsiz veya başıboş bırakılan hayvanlar için kolları sıvadıklarını söyleyen Başkan Yardımcısı Faruk Denli, "Kentimizde yaşayan başıboş bırakılan büyükbaş, küçükbaş hayvanlar için sizlerle birlikte 'ortak akıl' toplantısı yapmak istedik. Bir sorun var ise bunu hep birlikte çözeceğiz" dedi.


Çözüm önerilerinin ele alındığı toplantıda konuşan Başkan Yardımcısı Faruk Denli, "Körfez'de yaşayan vatandaşlarımızı rahatsız eden, hayatı, trafiği etkileyen ve beslediği hayvanına sahip çıkmayan besicilere kurallara uymadıkları takdirde ceza-i işlem uygulanacağını duyurmak isterim" ifadelerine yer verdi. - KOCAELİ

Körfez Belediyesi, Faruk Denli, Körfez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yayaya çarpıp ölümüne neden olan cip sürücüsü kaçtı
CHP'li Gürsel Tekin, "Vatandaşın dayanacak gücü kalmadı" diyerek e-hacizden vazgeçilmesi çağrısında bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Orman Şurası sonuç bildirgesini açıklayacak Gazeteci Ahmet Takan evinin önünde saldırıya uğradı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 20:03:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Körfez'de başıboş hayvanlarla mücadele toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]