Son Dakika Haberleri: Körfez'de bayram havası
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Körfez'de bayram havası

1 saat önce

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı törenleri İzmir Körfezinde renkli görüntüler oluştu.

Körfez'de bayram havası, System.String[]
1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı törenleri İzmir Körfezinde renkli görüntüler oluştu.

Kabotaj Kanununun yürürlüğe girişinin 93'üncü yıl dönümü törenlerle kutlandı. Kutlama programında yelken gösterileri ve halat çekme yarışmalarının yanı sıra resim ve fotoğraf sergileri de yer aldı.

Cumhuriyet Meydanındaki anıta çelenk sunma töreniyle başlayan Kabotaj Bayramı kutlamalarına; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Vali Yardımcısı Aydın Memük, İzmir Liman Başkanı Ahmet Apak ve İzmir Deniz Ticaret Odası Başkanı Yusuf Öztürk ile denizcilik sektöründen çok sayıda temsilci katıldı.

Törenin ardından Denizcilik Müsteşarlığı İzmir Bölge Müdürlüğü önünde Kabotaj Bayramı dolayısıyla yapılan halat çekme yarışı gerçekleşti. Yarışmanın kazananı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Vali Yardımcısı Aydın Memük'ün de yer aldığı takım oldu. Halat çekme yarışmasının ardından ekip fotoğraf ve resim sergisini gezdi. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:21 Kaynak: İHA
Kabotaj Ve Deniz Bayramı, Denizcilik, İzmir, Güncel
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