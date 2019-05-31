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Körfez'de bayram öncesi sıkı denetim

2 saat önce

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde başlattıkları denetimleri Ramazan Bayramı öncesinde sıklaştırarak, fırın ve marketlerde gıda ve hijyen denetiminde buluyor.

Körfez'de bayram öncesi sıkı denetim, System.String[]
Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde başlattıkları denetimleri Ramazan Bayramı öncesinde sıklaştırarak, fırın ve marketlerde gıda ve hijyen denetiminde buluyor.

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri şehir merkezi başta olmak üzere ilçe genelinde başlattığı denetimleri sıklaştırdı. Ramazan ayı boyunca fırınlarda sürekli gramaj denetimlerinde bulunan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde de bunu devam ettirdi. Fırınlarda hem ekmek hem de pidelerde gramaj denetimi yapıldı, hijyen kontrolü gerçekleştirildi. Market ve bakkallarda da denetimler kapsamında ürünler incelendi, eksiklikler tespit edilerek işletme sahiplerine bilgi verdi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri ayrıca kentin muhtelif yerlerine izinsiz olarak asılan ve çevre kirliliği yaratan afişleri de tek tek topladı. Cami önlerinde Ramazan ayının maneviyatını fırsat bilerek dilencilik yapan şahıslar hakkında da Kabahatler Kanunu çerçevesinde işlem yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, buna izin vermeyeceklerini belirtti. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:23 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Körfez Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, 3. Sayfa
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