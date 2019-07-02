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Körfez'de beyaz eşya deposu alev alev yandı

16 dakika önce

Körfez'de beyaz eşya deposu alev alev yandıKOCAELİ – Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir iş merkezinin zeminindeki beyaz eşya deposu çıkan yangında alev alev yandı.

Körfez'de beyaz eşya deposu alev alev yandı
KOCAELİ – Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir iş merkezinin zeminindeki beyaz eşya deposu çıkan yangında alev alev yandı.
Olay, 17.00 sıralarında Körfez Kuzey Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi Oktay Uzuner Sokak'ta bulunan iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş merkezinin zemininde bulunan bir beyaz eşya deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İçeride bulunan eşyaların tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında depo büyük oranda yanarak kullanılamaz hale gelirken, iş hanında bulunan bazı iş yerleri de yangın nedeniyle hasar gördü. Yangın hakkında inceleme başlatıldı.
Körfez'de beyaz eşya deposu alev alev yandı
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 08:09 Kaynak: İHA
Körfez, 3. Sayfa
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