Körfez'de cadde ve sokaklarının temizliği aksatılmıyor - Son Dakika

Körfez Belediyesi ekipler, ilçenin cadde ve sokaklarında temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 'Daha temiz bir Körfez' sloganı ile yürüttüğü çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda günün erken saatlerinde 'mıntıka temizliğine' başlayan ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde, sokak, mahalle ve kaldırımlarda sürdürdüğü çalışmalarına, boş araziler ve yolcu duraklarında da devam ediyor. Çalışmalarda çöpleri toplayan ekipler, çöp kutularını dezenfekte ederek, süpürme araçlarıyla Körfez'in dört bir yanını temizliyor.

"En güzel temizlik kirletmemektir" sloganıyla çalışmalarını yürüten Körfez Belediyesi, daha temiz bir Körfez için vatandaşları ise duyarlı almaya davet ediyor. - KOCAELİ