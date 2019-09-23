Körfez'de çekçekçiler için yeni düzen

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi ve Körfez Kaymakamlığının ortak projesi ile 'çekçekçi' diye tabir edilen hurda toplayıcılar kayıt altına alındı, numaralı yelekleri teslim edildi.



Körfez Belediyesi ve Körfez Kaymakamlığı ile ortak yürütülen proje kapsamında çekçekçi diye tabir edilen hurda toplayıcılar kayıt altına alındı. İlçe genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması, hırsızlık suçu başta olmak üzere suç işlenmesinin önlenmesi adına gerçekleştirilecek proje kapsamında çekçekçilere izin belgeleri ve çalışma yelekleri teslim edildi.



Vatandaşların talep, öneri ve şikayetlerine göre şekillendirilen proje kapsamında çekçekçiler için çalışma saatleri de düzenlendi. Buna göre çekçekçi diye tabir edilen hurda toplayıcıları gün içerisinde sabah 08.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında kendilerine izin verilen bölge içerisinde çalışma yürütecek. Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne başvurarak izin belgesini alan 110 çekçekçinin bilgileri İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirildi. İzin belgesi verilen çekçekçilere, üzerinde faaliyet bölgesinin yazılı olduğu yaka kartları ve numaralı çalışma yelekleri de teslim edildi.



Öte yandan Körfez Belediyesi, vatandaşların talep ve önerilerine daha hızlı cevap vermek amacıyla oluşturduğu Whatsapp Hattı'nı devreye soktu. Vatandaşlar, Körfez Belediyesi'nin "0532 066 41 41" numaralı Whatsapp hattı üzerinden bilgi ya da fotoğraf paylaşarak talep ve önerilerini anında bildirebilecekler. Vatandaşların talep ve önerileri ilgili müdürlüklere gönderilerek, sorunun gidilmesi için çalışma başlatılacak. - KOCAELİ