Körfez'de çekçekçilere denetimler sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Körfez'de çekçekçilere denetimler sürüyor - Son Dakika

Körfez'de çekçekçilere denetimler sürüyor

7 saat önce

Körfez Belediyesi Zabıta ekipleri, Kaymakamlık ile birlikte yürütülen proje kapsamında çalışma belgesi olmayan 'Çekçekçi' diye tabir edilen kağıt ve ambalaj atık toplayıcılarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Körfez'de çekçekçilere denetimler sürüyor, System.String[]

Körfez Belediyesi Zabıta ekipleri, Kaymakamlık ile birlikte yürütülen proje kapsamında çalışma belgesi olmayan 'Çekçekçi' diye tabir edilen kağıt ve ambalaj atık toplayıcılarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.


Körfez Belediyesi ve Körfez Kaymakamlığı'nın ortak projesiyle 'çekçekçi' diye tabir edilen hurda toplayıcılar kayıt alına alınarak çalışma yeleği ve izin belgesi verilmişti. Ama başka ilçelerden gelerek izinsiz şekilde çalışanlara yönelik Zabıta ekipleri ve polis çalışma yürütüyor. Ekipler son olarak Mimar Sinan Mahallesi'nde çekçekçilere yönelik denetlemelerde bulundu.


İlçe genelindeki huzur ve güvenliğin korunması, özellikle hırsızlık başta olmak üzere suç işlenmesinin önlenmesi adına gerçekleştirilen proje kapsamında 'çekçekçi'ler, 08.00- 20.00 saatlerinde, kendilerine izin verilen bölgede çalışıyor. Belirlenen çalışma saatleri dışında toplama işlemi gerçekleştiren ve yelekleri bulunmayan toplayıcılar uzaklaştırılıyor. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:38 Kaynak: İHA
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