Körfez'de çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor - Son Dakika

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Körfez'de çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor
6 saat önce
Körfez Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde çöp konteynerlerini de yıkayarak dezenfekte ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:38 Kaynak: İHA
Körfez Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde çöp konteynerlerini de yıkayarak dezenfekte ediyor.
Körfez Belediyesi, korona virüsüne karşı başlattığı mücadele kapsamında aldığı tedbirlerini arttırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince rutin olarak sürdürülen çöp konteynerleri dezenfekte işlemleri, süreçte iki vardiya halinde devam ediyor. Alınan çöplerin ardından yıkama makinesine alınan konteynerlerin, ilaçlı suyla dezenfekte edilerek olası bir virüs kaynağı haline gelmeleri engelleniyor. - KOCAELİ
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