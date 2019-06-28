Son Dakika Haberleri: Körfez'de duvar yazıları temizlendi
Son Dakika Güncel Haber

Körfez'de duvar yazıları temizlendi

23 dakika önce

Körfez Belediyesi ekipleri, kamuya açık alanlardaki bina ve yol kenarındaki duvarlara yazılan yazıları temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Körfez'de duvar yazıları temizlendi, System.String[]
Körfez Belediyesi ekipleri, kamuya açık alanlardaki bina ve yol kenarındaki duvarlara yazılan yazıları temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Körfez Belediyesi ekipleri, ilçedeki okul duvarlarına, kamu binalarına, tarihi eserlerin bulunduğu alanlara, köprülere, yaya üst ve alt geçitlerdeki görüntü kirliliği veren duvarlara yazılan yazıları silmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından tespiti yapılan ya da vatandaşlar tarafından Çağrı Merkezi'ne bilgi verilen bölgelerde ekipler görüntü kirliliğine yol açan yazıları silmek için çalışma yapıyor. Yazıları silmenin zaman ve emek kaybı olduğunu belirten yetkililer, vatandaşların bu konuda daha duyarlı olmaları konusunda uyarılarda bulundu. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:17 Kaynak: İHA
Körfez Belediyesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emre-Yağmur Aşık çiftinin küçük kızının okulda söyledikleri kan dondurdu Volkswagen'in Türkiye'ye yapacağı 2 milyar euroluk yatırım için 4 ilimiz sıraya girdi Yumurtada Irak pazarının kapanması vatandaşa yaradı Altın güne yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 11:40:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Körfez'de duvar yazıları temizlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]