Körfez'de eksiklikler hızla gideriliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Körfez'de eksiklikler hızla gideriliyor - Son Dakika

Körfez'de eksiklikler hızla gideriliyor

6 saat önce

Körfez Belediyesi ekipleri, Hacı Osman Mahallesi ve Çamlıtepe Mahallesi'nde eş zamanlı çalışma yürütüyor.

Körfez'de eksiklikler hızla gideriliyor, System.String[]

Körfez Belediyesi ekipleri, Hacı Osman Mahallesi ve Çamlıtepe Mahallesi'nde eş zamanlı çalışma yürütüyor.


Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, vatandaşların talepleri ile mahallelerde tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturduğu program dahilinde mahallelerin eksikliklerini gideriyor. Ekipler son olarak Hacı Osman Mahallesi ve Çamlıtepe Mahallesi'nde eş zamanlı çalışma yürüttü. Parke ve bordür çalışması dışında güvenlik tehlikesi oluşturulan bölgede de duvar örme işlemi gerçekleştirildi. Ekipler daha sonra, üstyapı çalışmaları kapsamında trafik akışının en yoğun olduğu caddelerden biri konumundaki Abdülhamit Han Caddesi'nde asfalt çalışması yaptı. Kavşak konumundaki bölgede bozuk olan kısım kaldırıldı ve yeniden asfaltlanarak daha kullanışlı hale getirildi.


Öte yandan Körfez Belediyesi, Himmetli Köseler Camii'nin tamamlanması için ikmal inşaatı yapım işi için ihale gerçekleştirdi. Dört firmanın katıldığı 237 bin 713 lira 90 kuruş yaklaşık maliyeti olan ihalede, en düşük teklifi 166 bin 832 lira, en yüksek teklif ise 339 bin lira olarak verildi. Gerekli çalışmaların yapılması sonrasında kazanan firmanın EKAP üzerinden açıklanacağını belirtti. - KOCAELİ

Fen İşleri Müdürlüğü, Körfez Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:16 Kaynak: İHA
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