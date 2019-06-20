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Körfez'de el işi sergisi

59 dakika önce

Körfez Halk Eğitim Müdürlüğünce açılan yıl sonu sergisi sona erdi.

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Körfez Halk Eğitim Müdürlüğünce açılan yıl sonu sergisi sona erdi.
Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde el sanatları, giyim, üretim ve kuyumculuk teknolojisi, sanat ve tasarım, güzellik ve saç bakımı ürünlerinin sergilendiği sergi, 7 gün boyunca vatandaşlar tarafından ilgi gördü.
Sergi sonunda toplam 549 kursta eğitim gören 7 bin 470 kursiyere belgeleri verildi.
Körfez Halk Eğitim Müdürü Nilüfer Özdemir, sergiye katkı sağlayan kurs hocalarına ve kursiyerlere teşekkür etti. Sergi, toplu fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:15 Kaynak: AA
Körfez, Güncel
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