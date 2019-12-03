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Körfez'de 'engelsiz' şölen

6 saat önce

Körfez Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık oluşturmak adına özel gereksinimli çocuklar için şölen düzenledi.

Körfez'de 'engelsiz' şölen, System.String[]

Körfez Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık oluşturmak adına özel gereksinimli çocuklar için şölen düzenledi.


Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen şölene; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, muhtarlar, STK temsilcileri, özel kurum yöneticileri, özel gereksinimli çocuklar ve aileleri katıldı.


Şölenin açılışında konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebeti ile hazırladığımız programa katılımlarınızdan dolayı her birinize teşekkür ediyorum. Böylesine önemli ve anlamlı bir günde sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Tabi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Bugün bir farkındalık oluşturmak amacıyla bu programı düzenledik. İnanıyoruz ki, istiyoruz ki bu tür programlar ile özel durumu olan çocuklarıızın hem kentimizde hem ülkemizde hem de dünyada daha fazla farkındalık oluştursun, toplum özel çocuklarımıza daha fazla ilgi ve alaka göstersin. Çünkü engelli olmak her birimizin önüne çıkabilecek durumdur. Bizler de bunun bilinci ile çalışıyoruz ve yaptığımız çalışmalarda bu doğrultuda düzenlemelerde bulunuyoruz. Hedefimiz engelsiz bir Körfez. Özel çocuklarımız toplumsal hayatta bilimde sporda, sanatta her türlü alanda oluşturacağımız imkanlardan yararlansın istiyoruz. Biliyoruz ki; bu fırsatları tanıdığımızda özel çocuklarımız da özel başarılara imza atacaklardır" dedi.


Başkan Şener Söğüt'ün konuşmasının ardından aileler ve kurum yöneticileri de düzenlenen programdan dolayı teşekkür etti ve çiçek takdiminde bulundu. Daha sonra ise sahne özel gereksinimli çocukların oldu. Çocuklar müzik eşliğinde doyasıya eğlenirken, Başkan Şener Söğüt de çocukların mutluluğuna ortak oldu onlarla birlikte halay çekti, oyun oynadı. - KOCAELİ

Dünya Engelliler Günü, Şener Söğüt, Körfez, Şölen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:53 Kaynak: İHA
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