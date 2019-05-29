Son Dakika Haberleri: Körfez'de eski eşyalar toplanıyor
Son Dakika Güncel Haber

Körfez'de eski eşyalar toplanıyor

4 dakika önce

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde eski ev eşyalarının toplanması için oluşturduğu ekipler ile çalışmalarını sürdürüyor.

Körfez'de eski eşyalar toplanıyor, System.String[]
Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde eski ev eşyalarının toplanması için oluşturduğu ekipler ile çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlar eskiyen koltuk, çekyat, halı ve ahşap dolaplarını belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bildirdikleri takdirde ekipler tarafından eşyalar alınarak Atık Getirme Merkezi'ne getiriliyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, atıkların gelişi güzel bir şekilde bırakılmaması gerektiğini belirterek, "Belediyemiz 0262 500 00 50 numaralı telefona bilgi verilmesi ve en yakın çöp toplama alanına bırakılması durumunda ekiplerimiz eşyaları alacak ve Atık Getirme Merkezi'mize getirecektir. Bu sayede görsel kirlilik de ortadan kaldırılacaktır" dediler. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:03 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski eşini, polisin ve oğlunun önünde tekme tokat dövdü Avrupa'nın en büyük göçmen kaçakçısı İstanbul'da yakalandı Son Dakika! Pençe Harekatı'nda 2 Askerimiz Yaralandı Son dakika! YÖK Başkanı'ndan üniversiteye giriş sistemi ile ilgili açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 12:07:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Körfez'de eski eşyalar toplanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]