Körfez'de eski eşyalar toplanıyor

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde eski ev eşyalarının toplanması için oluşturduğu ekipler ile çalışmalarını sürdürüyor.

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde eski ev eşyalarının toplanması için oluşturduğu ekipler ile çalışmalarını sürdürüyor.



Vatandaşlar eskiyen koltuk, çekyat, halı ve ahşap dolaplarını belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bildirdikleri takdirde ekipler tarafından eşyalar alınarak Atık Getirme Merkezi'ne getiriliyor.



Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, atıkların gelişi güzel bir şekilde bırakılmaması gerektiğini belirterek, "Belediyemiz 0262 500 00 50 numaralı telefona bilgi verilmesi ve en yakın çöp toplama alanına bırakılması durumunda ekiplerimiz eşyaları alacak ve Atık Getirme Merkezi'mize getirecektir. Bu sayede görsel kirlilik de ortadan kaldırılacaktır" dediler. - KOCAELİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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