Körfez'de eylül ayı meclisi yapıldı - Son Dakika

Körfez Belediyesi eylül ayı olağan meclis toplantısı Körfez Belediye Başkan Vekili Faruk Denli'nin başkanlığında gerçekleştirildi.

Körfez Belediyesi eylül ayı olağan meclis toplantısı Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Körfez Belediye Başkan Vekili Faruk Denli'nin başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında 9 gündem maddesi yer aldı. Açılış ve yoklama sonrasında saygı duruşunda bulunuldu. Körfez Devlet Hastanesi alanı ve çevresini kapsayan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve Körfez Kent Merkezi Uygulama İmar Planı Revizyonu maddeleri görüşüldü. Körfez Belediyesi'nin 2021 yılı performans programının görüşülmesi ve belediyeye ait bazı taşınmazların Maliye Hazinesi'ne devri maddeleri de komisyonlara gönderildi.

Gündem maddelerinin görüşülüp karar bağlanmasının ardından Başkan Vekili Faruk Denli, meclis üyelerinden gelen soruları cevapladı. Ekim ayı meclis oturumunun 2 Ekim Cuma günü saat 15.00'te yapılması kararlaştırıldı. - KOCAELİ