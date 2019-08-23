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Körfez'de Hacet Bayramı hazırlığı

6 dakika önce

Körfez'de uzun yıllara dayanan bir gelenek olan Hacet Bayramı, bu sene de 25 Ağustos Pazar günü Hereke Yaylası'nda gerçekleştirilecek.

Körfez'de Hacet Bayramı hazırlığı, System.String[]

Körfez'de uzun yıllara dayanan bir gelenek olan Hacet Bayramı, bu sene de 25 Ağustos Pazar günü Hereke Yaylası'nda gerçekleştirilecek.


Körfez Belediyesi, 25 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek olan program ile Hacet Bayramı Körfez'de yeniden kutlanacak. Hacet Bayramı programı, Hereke Yaylası'nda Pazar günü saat 12.00'de başlayacak. Allah'a verdiği hasat için şükretmek, hayırlısı ile hasat yapmak, gelecek yılların daha bereketli olmasını dilemek amacıyla geçmişte gerçekleştirilen ve günümüze kadar devam eden Hacet Bayramı programı kapsamında birçok etkinlik yer alacak. Hereke Yaylası'ndaki piknik alanında yapılacak program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayacak. Öğle namazının kılınması ve duaların edilmesi sonrasında da ikramlarda bulunulacak. Unutulmaya yüz tutan geleneksel yarışmalarla etkinliklerin süreceği Hacet Bayramı'na ulaşım içinde Hereke merkezden araçlar kaldırılacak. - KOCAELİ

Hereke, Körfez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:09 Kaynak: İHA
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