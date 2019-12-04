Körfez'de 'halk ekmek' 1 TL'ye satılacak
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Körfez Belediyesi Halk Ekmek Tesisleri'nde üretilen ve 280 gramı 1,5 TL'den satılan halk ekmek, yarından itibaren 200 gram olarak 1 TL'ye satılacak.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 05:52 Kaynak: İHA
Körfez Belediyesi Halk Ekmek Tesisleri'nde üretilen ve 280 gramı 1,5 TL'den satılan halk ekmek, yarından itibaren 200 gram olarak 1 TL'ye satılacak.
Körfez Belediyesi, yarın itibari ile 200 gram ekmeği 1 TL'den satacak. Körfez belediyesi'nden yapılan açıklamada 'halk ekmek' tesislerinde üretilen ve 280 gramı 1,5 TL'den satılan halk ekmeğin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile tek tip fiyat uygulamasına geçilmesi ile birlikte 200 gram olarak 1 TL'den satılacağı belirtildi. - KOCAELİ
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