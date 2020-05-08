Körfez'de 'halk ekmek' el değmeden tüketiciye ulaşıyor

Körfez Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen ekmekler poşetlenerek el değmeden tüketiciye ulaştırılıyor.



Körfez Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda ekmekler poşete girdi. Her gün binlerce ekmeğin üretilerek ilçe genelindeki satış büfelerine gönderildiği ekmekler bundan sonra poşetlenmiş olarak vatandaşa ulaşacak. Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında üretim tesislerinde hijyen tedbirlerini arttıran Körfez Belediyesi, yeni bir otomatik paketleme makinesi alımı gerçekleştirdi. Gıda mühendislerinin kontrolünde üretilen ekmekler, fırından çıktıktan sonra poşetleme makinesine giriyor.



Konuyla ilgili Körfez Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Gramajı tam ve gerekli hijyenik koşullar sağlanarak üretilen ekmekler, vatandaşlarımızın sağlığı ön planda tutularak poşetleniyor. Poşetlenerek dağıtım aracına yüklenen ekmekler, ilçe genelindeki satış büfelerine teslim ediliyor. Ekmekler, salgın hastalık riskinin ön planda tutulduğu şu günlerde tüm büfelerde el değmeden poşetli bir şekilde halkımıza ulaştırılıyor" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ