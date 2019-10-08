Son Dakika Haberleri: Körfez'de hatalı parklara izin verilmiyor
Son Dakika Güncel Körfez'de hatalı parklara izin verilmiyor

Körfez'de hatalı parklara izin verilmiyor

1 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, park, okul önleri, ara sokaklar ile ana cadde üzerinde gelişi güzel park eden ağır tonajlı araçlara gerekli cezai yaptırımı uyguluyor.

Körfez'de hatalı parklara izin verilmiyor, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, park, okul önleri, ara sokaklar ile ana cadde üzerinde gelişi güzel park eden ağır tonajlı araçlara gerekli cezai yaptırımı uyguluyor.


Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yaşamsal alanlarını olumsuz etkileyen; park, okul önleri, ara sokaklar ile ana cadde üzerinde gelişi güzel park eden ağır tonajlı araçlara gerekli cezai yaptırımı uyguluyor. İlçe genelinde 24 saat esasıyla denetimlerde bulunan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle Mimar Sinan Mahallesi, Barbaros Mahallesi ve Atalar Mahallesi'nde çalışmalarını sıklaştırdı.


TIR şoförlerinin, TIR parkını kullanmayarak araçlarını cadde üzerine gelişi güzel bıraktığını bu durumunda çevre halkına ve trafik akışına zarar verdiğini belirten Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimlerde araçlarını TIR parkının dışına bırakan şoförlere gerekli cezai işlemleri uyguluyor, cadde üzerine park etmemeleri konusunda uyarıyor. - KOCAELİ

Körfez Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:24 Kaynak: İHA
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