Son Dakika Haberleri: Körfez'de hurda araçlar çekiliyor
Son Dakika Güncel Haber

Körfez'de hurda araçlar çekiliyor

14 dakika önce

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi Zabıta ekipleri yollarda, boş alanlarda görüntü ve çevre kirliliği oluşturan, ulaşıma engel teşkil eden hurda araçları çekiyor.

Körfez'de hurda araçlar çekiliyor, System.String[]
KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi Zabıta ekipleri yollarda, boş alanlarda görüntü ve çevre kirliliği oluşturan, ulaşıma engel teşkil eden hurda araçları çekiyor.

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent içindeki ulaşımını rahatlatacak, vatandaşların sorunlarına çare olacak hizmetlerine devam ediyor. Ulaşımı engelleyen faktörlere anında müdahale eden Zabıta ekipleri, kullanımdan düşmüş, başıboş hurda araçları da çekerek oluşabilecek aksamaları önlüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen ve gerekli yasal işlemleri yapılan araçlar, çekici yardımıyla sokak aralarından kaldırılıyor. Araçların güvenlik açısından da tehdit oluşturduğunu belirten yetkililer, "Çünkü bu araçlar hem paslanması, hem de cam artıkları ile elektrik kabloları açısından insan sağlığını zarar verebilir" denildi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:48 Kaynak: İHA
Zabıta Müdürlüğü, Körfez Belediyesi, Zabıta
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Koyun peynirine talep arttı, vatandaşlar günlerce sipariş için bekliyor 65 yaşındaki dilencinin üzerinden 6 bin 845 lira çıktı Halk otobüslerinde sübvanse destek miktarı 22 kuruş artırıldı Sultangazi Belediye Başkanı mesajla duyurdu: Erdoğan İstanbul'da miting yapacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 17:02:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Körfez'de hurda araçlar çekiliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]