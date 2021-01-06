Körfez'de iki proje için Başkan Söğüt'e yetki - Son Dakika

Körfez'de iki proje için Başkan Söğüt'e yetki

06.01.2021 10:42
Körfez'de iki proje için Başkan Söğüt'e yetki, System.String[]

Körfez Belediyesinin ocak ayı meclis toplantısında, Hereke'de hayata geçirilecek hukuk fakültesi kampüsü ve kent kütüphanesi için Başkan Söğüt'e protokol yetkisi verildi.

Körfez Belediyesinin ocak ayı meclis toplantısında, Hereke'de hayata geçirilecek hukuk fakültesi kampüsü ve kent kütüphanesi için Başkan Söğüt'e protokol yetkisi verildi.

Körfez Belediyesinde 2021 yılının ilk meclis toplantısı, Tütünçiftlik Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Toplantıda, 13 gündem maddesi görüşüldü. Sözleşmeli personel çalıştırılması ve memur dolu kadro değişikliği maddeleri oy birliği ile kabul edilirken, denetim komisyonu seçimleri de yapıldı. Yapılan oylamada denetim kuruluna Cengiz Öztürk, Mete Bilgin ve Reşat Sarı seçildi.

"İhale sürecini hızlı bir şekilde başlatacağız"

Hereke'de yapılacak olan alanın Kocaeli Üniversitesi'ne tahsis edilmesi konusuyla ilgili konuşan Başkan Şener Söğüt, "Hereke bölgesinde 4,5 dönümlük alanımız var. Burada Hukuk Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksekokulu için bina yapacağız. Binayı iki şirketin katkılarıyla yapacağız. Bize çok fazla bir yükü olmayacak. Gerekli protokolleri imzalayıp, hızlı bir şekilde ihale sürecini başlatacağız" dedi.

"Kütüphane eksikliği var"

Körfez'de kütüphane eksikliği olduğunu söyleyen Söğüt, "Sarnıç Han'ın en üst kısmında bin metrekarelik kapalı, bin 200 metrekarelik açık alanı olan mülkiyeti bize ait yer var. İlk Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ile görüştük. Hem mekanın tahsisini, hem de oranın düzenlenmesini alt yapısını hazırlayacağız. Tefrişatı onlar halledecek. Körfez'de büyük bir eksikliği gidermiş olacağız" diye konuştu.

Başkan Söğüt'e iki proje için de protokol imzalama yetkisi verilirken, diğer gündem maddeleri görüşüldü. Toplantıda ayrıca belediye kiracıları için de yeni bir karar alındı. Söğüt, "Pandemi dolayısıyla 1 Aralık - 31 Mayıs tarihleri arasını kapsayan 6 aylık dönemde kapatılan veya kısıtlanan iş yerlerimizden kira almayacağız. Kirayı peşin ödeyen kiracılarımız için de sözleşmesinin sonuna ilave edeceğiz" şeklinde konuştu.

Meclis toplantısında diğer gündem maddeleri de görüşülüp karara bağlanırken, dilek ve temenniler kısmında da meclis üyeleri tek tek söz aldı. - KOCAELİ

Körfez'de iki proje için Başkan Söğüt'e yetki
Körfez'de iki proje için Başkan Söğüt'e yetki

Hukuk Fakültesi, Hereke, Körfez, Söğüt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Körfez'de iki proje için Başkan Söğüt'e yetki - Son Dakika


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