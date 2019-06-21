Körfez'de izinsiz afişlere geçit yok

Körfez Belediyesi zabıta ekipleri, kamuya ait alanlara izinsiz olarak asılan ve görüntü kirliliğine yol açan levha, tabela, afiş, pankart, ilan, reklam afişlere geçit vermiyor.

Körfez Belediyesi zabıta ekipleri, kamuya ait alanlara izinsiz olarak asılan ve görüntü kirliliğine yol açan levha, tabela, afiş, pankart, ilan, reklam afişlere geçit vermiyor.



Asılan afişler ekipler tarafından sökülürken, çevre kirliliğine neden olan tanıtım afişlerine ilişkin firmalar hakkında da gerekli yasal işlemler gerçekleştiriliyor.



Bütün vatandaşların çevre kirliliği konusunda duyarlı olması gerektiğini ifade eden Zabıta Müdürlüğü ekipleri, "Gürültü ve kentin estetik görünümünü bozan her şey bir kirliliktir. Zabıta Müdürlüğü ekipleri olarak bizler de kentin estetiğine ve görünümüne zarar veren bu tür afişlere izin vermeyeceğiz" ifadeleri kullanıldı. - KOCAELİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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