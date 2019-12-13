Körfez'de Kıbrıs gazilerine beratları verildi - Son Dakika
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Körfez'de Kıbrıs gazilerine beratları verildi

6 saat önce

Kocaeli Körfez'de oturan ve 20 Temmuz 1974'te düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve beratları düzenlenen törenle takdim edildi.

Körfez'de Kıbrıs gazilerine beratları verildi, System.String[]

Kocaeli Körfez'de oturan ve 20 Temmuz 1974'te düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve beratları düzenlenen törenle takdim edildi.


Körfez'de 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere düzenlenen törenle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratları verildi. Körfez Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, kurum müdürleri ve askeri erkan da katıldı. Törende konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "45 yıl önce hayatınızı ortaya koyarak Kıbrıs'taki soydaşlarımıza yardım için kahramanca mücadele ettiniz ve kısa sürede de zaferle bunu taçlandırdınız. Kahramanlığınız da bizler için güzel bir örnek. Tabi bu süreçte şu an aramızda olmayan kahraman gazilerimiz ve şehitlerimiz de oldu. Onlara onurlu makama yükselmek nasip oldu. Ben katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Konuşmaların ardından gazilerimize madalyaları ve beratları takdim edildi. - KOCAELİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Körfez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:03 Kaynak: İHA
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