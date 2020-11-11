Körfez'de korona virüs denetimi yapıldı - Son Dakika

Körfez Belediyesi zabıta ekipleri, emniyet ekipleri ile birlikte ilçede korona virüs önlemlerine yönelik denetim gerçekleştirerek vatandaşlara ve işletmelere uyarılarda bulundu.

Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 13 Mart'tan itibaren teyakkuz halinde olan Körfez Belediyesi, vatandaşların sağlığını korumak adına çalışmalar yapıyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bulunan marketler, semt pazarları, kafe, restoran vb. yerlerde düzenli olarak temizlik, maske ve sosyal mesafe denetimleri gerçekleştiriyor. Ayrıca ekipler, gıda satışı yapan işyerlerini de hijyen kurallarına uyup uymadıkları konusunda takibe alıyor. Körfez'de hizmet veren işletmelerin Covid-19 tedbirleri kapsamında denetleme çalışmaları, Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yapılıyor. İşletme sahipleri ve vatandaşlara bilgilendirme yapan ekipler; temizlik, maske ve sosyal mesafe konusunda ise uyarılarda bulunuyor. - KOCAELİ