Körfez'de "Mehtap Turları" başlıyor

Kocaeli'de gelenekselleşen İzmit Körfezi'ndeki "Mehtap Turları" 7 Haziran Cuma günü başlıyor.

Kocaeli'de gelenekselleşen İzmit Körfezi'ndeki "Mehtap Turları" 7 Haziran Cuma günü başlıyor.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından "Mehtap Turları" adı altında düzenlenen ve geleneksel hale gelen İzmit Körfezi'ndeki deniz turları bu yıl da başlıyor. 7 Haziran tarihinde başlayacak olan turlar her hafta sonu Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirecek. Proje kapsamında İstanbul Büyükada'ya yolculuk yapılacak. Bu kapsamda düzenlenecek olan ada turları ise 8 Haziran Cumartesi günü başlayacak. 31 Ağustos'a kadar devam edecek olan turlar için fiyat tarifesi ise tam 18 TL, öğrenci 12 TL olarak belirlendi. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da müzik eşliğinde yapılacak olan gezi esnasında vatandaşlara dondurma ve çay ikramı da yapılacak.



İzmit Körfezi'nin yanı sıra, yapılacak olan İstanbul Büyükada turları ise 08 Haziran ve 01 Eylül tarihleri arasında Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilecek. Ada turlarında ise tam bilet 38 TL, öğrenci bileti ise 33 TL olacak. Darıca'dan vapurlara binecek yolcular için ücret tarifesi ise tam 22 TL, öğrenci ise 20 TL olacak. Büyükada gezisi esnasında da vatandaşlara dondurma ve çay ikramı yapılacak. - KOCAELİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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