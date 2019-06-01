Son Dakika Haberleri: Körfez'de mesire alanları temizlendi
Son Dakika Güncel Haber

Körfez'de mesire alanları temizlendi

4 dakika önce

Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince ilçenin çeşitli mahallelerinde bulunan Mesire alanlarında temizlik çalışması başlatıldı.

Körfez'de mesire alanları temizlendi, System.String[]
Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince ilçenin çeşitli mahallelerinde bulunan Mesire alanlarında temizlik çalışması başlatıldı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yeşil alanda rahatsızlık veren otlar temizlendi, mesire alanları vatandaşların kullanımına uygun hale getirildi. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce ise; cadde ve sokaklar temizlenerek bayrama hazırlandı.

Çalışmalar ile ilgili konuşan Körfez Belediyesi yetkilileri; "Ramazan ayının son günlerini yaşadığımız yaz mevsiminde, her yerde olduğu gibi piknik sahaları ve mesire alanlarında da ekiplerimizce yoğun bir çalışma yapılıyor. Piknik alanlarında çöp konteynırlarımız mevcut. Vatandaşlarımızdan ricamız çöplerini gelişi güzel bırakmamaları ve çevre konusunda daha duyarlı olmaları" dediler. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:04 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şekercilerde bayram hareketliliği TEM Otoyolu'nda bayram trafiği! Durma noktasına geldi İntihara kalkıştı, çevredekiler aralarında para toplayıp vazgeçirdi Bu görüntüler Erzurum'dan değil Aydın'dan

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 13:08:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Körfez'de mesire alanları temizlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]