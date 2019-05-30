Son Dakika Haberleri: Körfez'de mezarlıklar temizleniyor
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Körfez'de mezarlıklar temizleniyor

21 dakika önce

Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince, Ramazan Bayramı öncesi ilçedeki mezarlıklarda temizlik, bakım ve onarım çalışması başlatıldı.

Körfez'de mezarlıklar temizleniyor, System.String[]
Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince, Ramazan Bayramı öncesi ilçedeki mezarlıklarda temizlik, bakım ve onarım çalışması başlatıldı.

Körfez Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde cadde ve sokakların temizlenmesi, mesire ve yeşil alanlarından kullanıma uygun hale getirilmesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ayrıca vatandaşların bayram öncesi ve bayram süresince yoğun olarak ziyaret ettiği mezarlıklarda da, ot biçme, sulama, temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten yetkililer, "Ekiplerimiz mezarlıklarda kuruyan otları, dikenleri, atılan çöp, katı atıkları temizleyerek, bakım ve onarım çalışmalarını yapıyor. Vatandaşlarımızın, yakınlarının mezarlarını ziyaretlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları için gerekli önlemler alınıyor" dediler. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:42 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Körfez Belediyesi, Güncel
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