Son Dakika Haberleri: Körfez'de mezarlıklarda düzenleme
Son Dakika Güncel Körfez'de mezarlıklarda düzenleme - Son Dakika

Körfez'de mezarlıklarda düzenleme

7 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi, ilçede bulunan kent mezarlıkları içerisinde düzenleme adına çalışmalarını sürdürüyor.

Körfez'de mezarlıklarda düzenleme, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi, ilçede bulunan kent mezarlıkları içerisinde düzenleme adına çalışmalarını sürdürüyor.


Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, ilçe genelinde yol yapım, bakım-onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor. İhtiyacı tespit bölgelere ekipler tarafından işlem uygulanıyor. Fen İşleri Müdürlüğü yol yapım ekibi tarafından Körfez'de bulunan kent mezarlıklarında ise mezarlık içi ulaşım için yollar yapılıyor.


Ekipler yol çalışmalarının yanı sıra, mezarlıklarda bulunan mezarların zarar görmemesi adına da etrafını tel örgülerle korunaklı hale getirdi. Körfez'de bulunan mezarlıklarda, bakım-onarım çalışmalarının yanı sıra temizlik çalışmaları da yürütülüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce, mezarlıklarda bulunan abdesthane, mescit ve morg bölümlerinde boya, temizlik çalışmaları belirlenen periyotlarla devam ediyor. - KOCAELİ

Fen İşleri Müdürlüğü, Körfez Belediyesi, Körfez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlum Kobani, terör örgütü başının manevi evladıdır
Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 14 asker yaralandı Son dakika: Trump'tan F-35 açıklaması: Erdoğan ve senatörlerle konuşuyoruz, halledeceğimizi umuyorum Heyetler arası görüşmede MHP'li İsmail Faruk Aksu da yer aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 00:33:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Körfez'de mezarlıklarda düzenleme
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]