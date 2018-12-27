Körfez'de Millet Kıraathanesi Çalışmaları Sona Yaklaştı
31 dakika önce
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Millet kıraathanesi için başlatılan çalışma sona doğru geldi.
Körfez
Belediye Başkanı İsmail Baran
ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Millet kıraathanesi için başlatılan çalışma sona doğru geldi.
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, çalışmalarda sona doğru gelinen millet kıraathanesi'ni inceleyip yetkililerden bilgi aldı. Başkan İsmail Baran, bünyesinde birçok yenilik barındıran ve kendine özgü tasarımı bulunan 'Körfez Millet Kıraathanesi' kısa süre içerisinde açılışının gerçekleştirileceğini belirtti. Körfez Belediyesi
olarak bugüne kadar gerçekleştirdikleri yatırımların, Türkiye
'nin fiziki, kültürel ve sosyal birikimine katkı sağlayarak, ülkeyi ve gençleri geleceğe hazırlamak için birer basamak olduğunu vurgulayan Başkan İsmail Baran, "Körfez Millet Kıraathanesi, her yaşa ve her seviyeye hitap edebilecek şekilde düzenlendi. Burası aynı zamanda eğitim, kaynaşma ve sosyalleşme yuvası olacak" dedi. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:20 Kaynak: İHA
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