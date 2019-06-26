Körfez'de 'O OKUL' TÜRKİYE 1.'Sİ Oldu

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Vizyon Belgesi'nde mesleki eğitim için öngörülen ilk hedef olan "Mesleki ve Teknik Eğitime Atfedilen Değerin Artırılması Sağlanacak" hedefine katkı sağlamak amacıyla, fotoğraf sanatı aracılığı ile meslek lisesi öğrencilerinin kendi okulları ve mesleki eğitim ile ilgili olumlu algı geliştirmelerini sağlamak için yürütülmekte olan "İyi Ki Meslek Liseliyim, Çünkü" isimli fotoğraf yarışmasına 16 farklı şehirden, 29 farklı okuldan, 103 farklı öğrenci katılmış olup yarışmaya toplam 236 adet fotoğrafkatılmıştı.

Yapılan yarışmada okul öğrencilerinden Abdullah Çiftçi'nin birinci olması; hem okul idaresini, öğretmenleri, velileri ve Körfezlileri bir hayli sevindirdi. Okul Müdürü Harun Künü, Türkiye 1'si olan öğrencisini tebrik ederek, mutlu olduğunu dile getirdi.