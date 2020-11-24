Körfez'de Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika

Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini 1928 yılında kabul ettiği tarih olan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen kutlama programı, Tütünçiftlik Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İGSAŞ Ortaokulu tarafından hazırlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Programı Tütünçiftlik Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Koronavirüs önlemlerinin alındığı ve oturma düzeninin fiziki mesafe kuralına göre ayarlandığı kutlama programına Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Gökhan Güllüoğlu, Körfez Cumhuriyet Başsavcısı Ali Mesut Kavak, Körfez Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, Okul Müdürleri, Öğretmenler ve Öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan yaptı.

24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Programında Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Körfez'deki ilk ve ortaöğretim okulları arasında düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Yine 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili öğretmenler arasında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğretmenlere de ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Kutlama programında öğretmenlerin oluşturduğu grup tarafından okunan türküler tüm katılımcılardan büyük alkış aldı. Program Şehit öğretmenlerin resimlerinin olduğu slayt gösterisiyle birlikte sona erdi. - KOCAELİ