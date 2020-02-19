Körfez'de orta hasarlı 5 bina yıkıldı - Son Dakika

Körfez Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde tespit edilen ve yasal süreci tamamlanan orta hasarlı durumdaki 5 binanın yıkım işlemini gerçekleştirdi.



Körfez Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde tespiti yapılan ve gerekli yasal süreci tamamlanan orta hasarlı binaların yıkımlarını sürdürüyor. Ekipler bu doğrultuda son olarak Şemsettin ve Naip köylerindeki binaların yıkım işlemlerini gerçekleştirerek kötü görüntü kalmaması amacıyla molozların kaldırım işlemlerini tamamladı.



Ekipler daha sonra Karayakuplu'da bulunan ve orta hasarlı durumdaki 2 adet binanın yıkımını gerçekleştirdi. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınması sonrası gerçekleştirilen yıkım bir günde tamamlandı. Yetkililer, sadece ilçe merkezinde değil, köyler bölgesinde de metruk ve orta hasarlı binaların yıkımlarını gerçekleştirdiklerini belirtti. - KOCAELİ