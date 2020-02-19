Körfez'de orta hasarlı 5 bina yıkıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Körfez'de orta hasarlı 5 bina yıkıldı - Son Dakika

Körfez'de orta hasarlı 5 bina yıkıldı

7 saat önce

Körfez Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde tespit edilen ve yasal süreci tamamlanan orta hasarlı durumdaki 5 binanın yıkım işlemini gerçekleştirdi.

Körfez'de orta hasarlı 5 bina yıkıldı, System.String[]

Körfez Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde tespit edilen ve yasal süreci tamamlanan orta hasarlı durumdaki 5 binanın yıkım işlemini gerçekleştirdi.


Körfez Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde tespiti yapılan ve gerekli yasal süreci tamamlanan orta hasarlı binaların yıkımlarını sürdürüyor. Ekipler bu doğrultuda son olarak Şemsettin ve Naip köylerindeki binaların yıkım işlemlerini gerçekleştirerek kötü görüntü kalmaması amacıyla molozların kaldırım işlemlerini tamamladı.


Ekipler daha sonra Karayakuplu'da bulunan ve orta hasarlı durumdaki 2 adet binanın yıkımını gerçekleştirdi. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınması sonrası gerçekleştirilen yıkım bir günde tamamlandı. Yetkililer, sadece ilçe merkezinde değil, köyler bölgesinde de metruk ve orta hasarlı binaların yıkımlarını gerçekleştirdiklerini belirtti. - KOCAELİ

Körfez Belediyesi, Şemsi Tebrizi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Yeniden gözaltına alınan Osman Kavala tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Teröristbaşı Bahoz Erdal'ın koruması teslim oldu Morgda cenazeler karıştı, mezar açıldı Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den deprem fırtınasının yaşandığı Manisa ve çevresini rahatlatan deprem tahmini

Son Dakika Haberleri
22:02 Mahkeme, ünlü oyuncu Berk Oktay'ın boşandığı eşi Merve Şarapçıoğlu'nun tazminat ve nafaka talebini reddetti
21:13 Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı film galasında belgelendi
20:46 Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medyadaki paylaşımıyla Kim Kardashian'a benzetildi
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 22:15:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Körfez'de orta hasarlı 5 bina yıkıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]