Körfez'de orta hasarlı binalar yıkılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Körfez'de orta hasarlı binalar yıkılıyor - Son Dakika

Körfez'de orta hasarlı binalar yıkılıyor

6 saat önce

Körfez ilçesinde orta derecede hasar gören ve sahipleri tarafından güçlendirilmesi yapılmayan binalar yıkılmaya devam ediyor.

Körfez'de orta hasarlı binalar yıkılıyor, System.String[]

Körfez ilçesinde orta derecede hasar gören ve sahipleri tarafından güçlendirilmesi yapılmayan binalar yıkılmaya devam ediyor.


Körfez Belediyesi, orta hasarlı durumda olan ve tehlike arz eden, iskansız ve metruk binaların yıkımını tek tek gerçekleştiriyor. İlgili kurumlar tarafından yıkılabilir raporu verilen ve gerekli yasal işlemleri tamamlanan binalar, Körfez Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin denetiminde yıkıldı. Ekipler son olarak Barbaros Mahallesi'nde orta hasarlı binanın yıkımını gerçekleştirdi. Zabıta ekiplerinin çevrede güvenlik önlemleri aldığı çalılmada hasarlı bina yıkılarak olası bir tehlikenin önüne geçildi. - KOCAELİ

Körfez Belediyesi, Körfez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:14 Kaynak: İHA
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