Körfez'de Otomobil Alev Aldı: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

Körfez'de Otomobil Alev Aldı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Son Güncelleme: 27.08.2023 17:44

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra alev alan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Körfez ilçesi Sevindikli mevkisinde meydana geldi. Ankara yönünde ilerleyen Cengiz N. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Daha sonra otomobilde, yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kazada sürücü Cengiz N. ile yanındaki Kerem A. hayatını kaybetti, arka koltukta sıkışan İdris S. ise ekiplerce araçtan çıkartıldı. İdris S. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, itfaiye araçtaki yangını söndürdü. Soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA

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Son Dakika Otomobil Körfez'de Otomobil Alev Aldı: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Körfez'de Otomobil Alev Aldı: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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