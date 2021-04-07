Körfez'de otoyol geçiş köprüsü yapımı devam ediyor - Son Dakika

Körfez'de otoyol geçiş köprüsü yapımı devam ediyor

07.04.2021 09:04
Körfez'de otoyol geçiş köprüsü yapımı devam ediyor, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan İlimtepe yolu 1.Etap çalışmaları kapsamında, Yeni Yalı Mahallesi TEM üzerine otoyol geçiş köprüsü yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen İlimtepe bağlantı yolu 1. etap çalışmaları devam ediyor. Dere ıslah çalışmalarının 400 metrelik kısmı tamamlanırken proje kapsamında, 800 metre dere ıslahı ve geçiş menfezleri de yapılacak. İki temel betonu dökülen otoyol geçiş köprüsünün iki temel ayağı için kazı çalışmaları yapılıyor. Toplam dört temel ayağı üzerine kurulacak geçiş köprüsü 1. etap çalışmaları kapsamında, Hürriyet Caddesi'nin otoban üstünde olan kısmında elektrik hatları deplase edilerek yer altına alındı. Caddede deplase çalışması sonucu oluşan kaldırım bozulmaları giderildi.

YENİ YALI MAHALLESİ'NDEN BAŞLIYOR

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli'deki ulaşım ağının daha konforlu ve sorunsuz yürümesi için birçok projeyi vatandaşların hizmetine sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Körfez İlçesi Yeni Yalı Mahallesi'nden başlayarak İlimtepe Mahallesine giden 5,2 kilometrelik yolun 1. etabı kapsamında otoyol geçiş köprüsü, 1.120 metre duble yol, içme suyu, atık su ve yağmursuyu hatları, dere ıslah çalışmaları tretuvar ve parke yapımı çalışmaları yapılacak. 128,7 metre açıklığa sahip otoyol geçiş köprüsü için şuana kadar 90 adet kazık çakıldı.

OTOYOL GEÇİŞ KÖPRÜSÜ YAPILIYOR

İlimtepe bağlantı yolu 1. etap çalışmaları kapsamında, Çamlıtepe Mahallesi'ne bağlantı için 128,7 metre açıklıklı otoyol geçiş köprüsü yapılacak.Anadolu Döküm Kavşağı'ndan başlayan yol TEM üzerinden otoyol geçiş köprüsü ile geçilerek Yunus Emre Caddesi'ne bağlanacak. Çalışmalar kapsamında cadde ve kavşak düzenlemeleri de yapılacak.

D-100'DEN KUZEY MARMARA OTOYOLUNA

D-100 Yeni Yalı Mahallesi'nden başlayan yol, Çamlıtepe ve Yavuz Sultan Selim Mahallelerinden geçecek. D-100 Karayolu ile İlimtepe Konutları arasında kuzey-güney yönlü bağlantı sağlayacak dört şeritli yolun sonraki etaplarının da tamamlanmasıyla Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sevindikli çıkışının D-100 Karayolu ile olan bağlantılarının sağlanması amaçlanıyor.

Körfez'de otoyol geçiş köprüsü yapımı devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi, TEM Otoyolu, Hürriyet, Körfez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Körfez'de otoyol geçiş köprüsü yapımı devam ediyor - Son Dakika


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