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Son Dakika Güncel Körfez'de park denetimleri sıklaştırıldı

Körfez'de park denetimleri sıklaştırıldı

1 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ana cadde üzerinde ve ara sokaklarda gelişi güzel park eden ağır tonajlı araçlarla yönelik denetimlerinde park ihlali yapan araçlara cezai işlem uyguladı.

Körfez'de park denetimleri sıklaştırıldı, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ana cadde üzerinde ve ara sokaklarda gelişi güzel park eden ağır tonajlı araçlarla yönelik denetimlerinde park ihlali yapan araçlara cezai işlem uyguladı.


Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yaşamsal alanlarını olumsuz etkileyen alanlarda gelişi güzel şekilde park halinde bulunan ağır tonajlı araçlarla ilgili denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Özellikle Mimar Sinan Mahallesi, Barbaros Mahallesi ve Hacı Osman Mahallesi'nde çalışmalarını sıklaştıran ekipler, TIR parkları dışında gelişi güzel şekilde bırakılan araçlara cezai işlem uyguladı.


Körfez Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların yaşam alanlarını olumsuz şekilde etkileyen parklanmalara karşı denetimlerin devam edeceğini belirterek, "TIR Parkları dışında güvenlik için de tehdit oluşturan parklanmalara karşı ekiplerimiz sahada. Denetimlerde tespit ettiğimiz araçlara gerekli cezai işlemi uyguluyoruz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:57 Kaynak: İHA
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