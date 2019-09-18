Son Dakika Haberleri: Körfez'de parklara oyun grubu kuruluyor
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Körfez'de parklara oyun grubu kuruluyor

1 saat önce

Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, mahallelerdeki parklara oyun grubu kurmaya devam ediyor.

Körfez'de parklara oyun grubu kuruluyor, System.String[]

Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, mahallelerdeki parklara oyun grubu kurmaya devam ediyor.


Körfez Belediyesi, kentte çocukların gönül rahatlığıyla oynayabileceği oyun alanları yapmaya, eksiklikleri gidermeye devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı yapım ekibi tarafından; Şehit Ömer Halisdemir Parkına salıncak, Hedise Evyap İlkokulu'na döner bisiklet ve Hereke Nuh Çimento Anaokulu bahçesine zıpzıp montajı yapılarak, çocukların hizmetine sunuldu.


İlçe genelinde parklara oyun gruplarının kurulumu ile ilgili konuşan yetkililer, "Ailelerimiz parklara oturmaya gittiği zaman çocukları da oyun gruplarında rahatça, gönüllerince vakit geçirebiliyorlar. Çocuklarımızın mutluluğu bütün dünyaya bedel. Yürütülen çalışmalar, ihtiyaçlar doğrultusunda aralıksız devam edecek " dediler. - KOCAELİ

Körfez Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:22 Kaynak: İHA
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